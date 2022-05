Cna, appuntamento a Viterbo con gli artigiani

Dall’opera finita a quella da realizzare, dalla teoria alla pratica. E stavolta accessibile a tutti: chiunque potrà infatti cimentarsi al fianco degli artigiani per provare a realizzarne una. “Forme e Colori nella terra di Tuscia” è anche questo, grazie alla Faber Experience: laboratori di artigianato artistico in cui, oltre a rubare qualche segreto, sarà possibile metterlo subito in pratica.

La mostra concorso della CNA in corso a Viterbo, negli spazi del Centro Culturale di Valle Faul, in programma fino al 15 maggio, offre l’opportunità di lavorare su tanti materiali – filati naturali, ceramica, mosaico, legno, vetro, cera persa, tessuti di recupero, tela e cartone – quasi ogni giorno. Saranno dieci in totale gli appuntamenti, sempre alle 16.

Questa settimana si parte mercoledì 4 con il laboratorio di Stefania Pochesci di Slow Living (Casperia): “Esperienza di mindfulness con il macramè”. I partecipanti saranno accompagnati nel processo di creazione con le fibre naturali, per scoprire l’antichissima tecnica del macramè. Si potranno realizzare portavasi da appendere: ognuno potrà alla fine portarsi a casa il proprio, che resterà così un pezzo unico.

Giovedì 5 toccherà a “Di mano…in mano” con la ceramista Cinzia Chiulli di Percorsi Artistici (Viterbo). In questo caso il lavoro sarà collettivo: un bassorilievo in dieci pannelli in argilla e materiali vari raffigurante il logo del Centro Culturale La Caterinaccia, che sarà poi donato a questa nuova rete tra donne.

Terzo appuntamento venerdì 6: con “Vivi la terra!” ancora spazio alla ceramica. Stavolta insieme a Daniela Lai della Bottega d’Arte (Viterbo) verrà svelato il processo di produzione della ceramica. Lai presenterà inoltre diversi tipi di argilla, da poter maneggiare per comprenderne le differenze. E alla fine tutti impegnati nella realizzazione di un’opera basata sull’antica tecnica della Zaffera. Non è tutto: i partecipanti riceveranno infatti un manufatto in ceramica.

“Giocare con le forme e i colori dei marmi” sarà invece il tema dell’incontro di sabato 7. Miranda Boi della Decor 2 Emme (Celleno) condurrà i presenti nella creazione di un mosaico, con tessere in marmi policromi preparati dalla stessa artigiana. E spazio alla fantasia di tutti.

“Scoprire il legno” chiuderà, domenica 8, la prima settimana di laboratori, dando la possibilità ai bambini di venire a contatto con questo mondo. L’appuntamento è infatti dedicato a loro, che saranno portati per mano a scoprirlo da Luigi Cuppone del Laboratorio Linfa (Orte). Potranno disegnare animali o personaggi e poi realizzarne un giocattolo in legno, ovviamente recuperato.

Per partecipare alle iniziative, ovviamente gratuite, basta prenotarsi sul sito di “Forme e Colori”: www.mostraformeecolori.it. Telefono 0761.2291 – 229215. E-mail: relazioni@cnavt-civ.it .

Il Centro Culturale di Valle Faul è in via Faul 22 – 26.

La manifestazione può essere visitata tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito.