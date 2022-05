Roma, Aureliadi alle viste

Tornano a Roma le Aureliadi. Dall’8 maggio al 17 giugno si terrà la XVII edizione delle Aureliadi 2022: Formazione, Educazione e Cultura sportiva dei giovani. L’evento, molto atteso dai ragazzi romani, prevede varie tappe dislocate tra i municipi XII, XIII, XIV e XV di Roma. La manifestazione sportiva, che consiste in un torneo di calcio al quale partecipano 25 società sportive e circa 1200 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, si svolgerà su cinque impianti sportivi di Roma nord: Vis Aurelia (campo Ceccacci), Atletico Roma Nord (Circolo Andrea Doria), Forte Bravetta (circolo Ciriaci), Tanas Primavalle (Campo Antonio Sbardella) e Le Palme Sporting Club (Massimina). Il torneo è gratuito per i partecipanti e prevede ingresso libero per tutti gli spettatori.

Nell’ambito della manifestazione è prevista anche una Sezione Cultura presieduta dalla Professoressa Paola Boninfante. Tutti gli atleti sono infatti invitati a partecipare attraverso lo svolgimento di elaborati scritti sul tema “Giù la mascherina! Tutti in campo col sorriso”. I ragazzi vincitori della sezione cultura saranno premiati durante una serata di gala, che si terrà, a chiusura della manifestazione, venerdì 17 giugno 2022 presso il circolo sportivo Andrea Doria di Roma (via del Baiardo 26). Parte integrante della manifestazione è il premio “Il sorriso di Paola”, indetto nel 2014 in memoria della signora Paola Merluzzi, prematuramente scomparsa. Tale premio è rivolto agli atleti, uno per ciascuna società partecipante, che durante l’attività sportiva annuale abbiano dimostrato una crescita e un miglioramento non solo delle proprie capacità tecniche, ma anche a livello personale, a livello emotivo e di integrazione, così da regalare il “Sorriso” a tutte le mamme che da sempre li seguono e li supportano. La premiazione degli atleti avverrà durante la giornata di presentazione delle Aureliadi, in programma domenica 8 maggio 2022 presso il salone d’onore del CONI di Roma alle ore 10.30, alla presenza di tutti i rappresentanti delle società sportive, delle Istituzioni politiche e sociali coinvolte, e degli organizzatori. Con L’occasione la promotrice dell’iniziativa, la Promet Srl, premierà l’atleta agonista che durante la stagione calcistica 2021-2022 si è distinto per meriti di socializzazione e di crescita individuale all’interno del gruppo. Grande novità di questa edizione sarà la collaborazione con la Federazione Danza Sportiva per coinvolgere ulteriormente le famiglie e gli spettatori di Aureliadi all’evento. Aureliadi 2022 è organizzata da Promet, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, della Città metropolitana di Roma capitale, del Coni Lazio, del Centro Nazionale Libertas, di Anas Aps e Fids.