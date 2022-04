Regione Lazio, torna “Di villa in villa”

Con la primavera, tornano le visite guidate a cura di Irvit, l’Istituto regionale per le Ville Tuscolane, l’ente che, grazie all’importante opera di rilancio messa in atto dalla Regione Lazio lo scorso anno, opera per favorire e assicurare la valorizzazione, la più idonea utilizzazione e la migliore conoscenza delle ville e dei relativi parchi e giardini.

Con “Di Villa in Villa – Itinerari d’arte nelle dimore del Tuscolo”, il pubblico scoprirà le bellezze di queste eleganti dimore, i sontuosi giardini, i casali del contado, gli edifici religiosi, i siti archeologici e i centri storici del territorio.

Accompagnati dall’immancabile bus, con un team di guide specializzate, i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere dell’epoca e visitare anche luoghi normalmente inaccessibili al pubblico, ripercorrendo la storia partendo dalla fondazione di Tusculum e del suo ager alla rinascita cinque-seicentesca con la costruzione delle Ville, passando per gli anni del Grand Tour fino ai giorni nostri.

Si comincia sabato 23 aprile con la visita al Parco Monumentale di Villa Torlonia e Villa Parisi; domenica 24 aprile invece è la volta della Tenuta di Pietra Porzia e Villa Mondragone; ultimo appuntamento per questo lungo weekend è per il 25 aprile dove si partirà alla scoperta di Villa Falconieri e del Parco Archeologico di Tuscolo.

Il costo del biglietto è di 10 euro mentre è gratuito per i ragazzi fino a 12 anni.