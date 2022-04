Riceviamo e pubblichiamo – Tidei-Nobili (Iv): “Termovalorizzatore rompe tabù, svolta indispensabile dopo mesi di stallo”

“L’annuncio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri relativo alla realizzazione di un termovalorizzatore è una buona notizia perché finalmente cade il tabù del no agli impianti che invece sono necessari per cambiare passo nella gestione dei rifiuti della Capitale”. Lo dichiarano, in una nota, i coordinatori regionali del Lazio di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili. “Finalmente arriva un segnale indispensabile dopo sei mesi in cui non abbiamo assistito ad alcun cambio di passo rispetto all’amministrazione precedente, con la città sempre in preda all’emergenza, come hanno potuto notare i turisti che sono ritornati ad affollare Roma. Abbiamo chiesto un intervento incisivo già durante la campagna elettorale per l’elezione del sindaco e siamo tornati ad avanzare questa richiesta anche durante il ballottaggio, quando abbiamo deciso di appoggiare Gualtieri. Ora si passi velocemente dall’annuncio alla costruzione del termovalorizzatore”, concludono Tidei e Nobili.