Termovalorizzatore, il Gruppo Pd della Regione Lazio plaude Gualtieri, ma…

«Un tema delicato e così importante per la vita di una città, come lo smaltimento dei rifiuti, ha necessità di scelte chiare. La proposta avanzata dal sindaco Gualtieri ha il pregio di fare chiarezza sui numeri reali della questione e sulle decisioni conseguenti da assumere. Chiudere il ciclo dei rifiuti e consentire a Roma di tornare ad essere una città normale e pulita è una priorità non più rinviabile. Accanto alla riorganizzazione e potenziamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti differenziati portato avanti dall’assessore Alfonsi, il percorso delineato dalla Capitale garantisce al contempo i principi dell’auto sufficienza e della prossimità». Così in una nota il gruppo PD in Consiglio regionale del Lazio