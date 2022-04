Riceviamo e pubblichiamo – Rifiuti, centrodestra contro Gualtieri

Oggi, la maggioranza che sostiene Gualtieri si è ufficialmente spaccata su un tema delicato come quello dei rifiuti. La sinistra e i verdi si dichiarano contrari al termovalorizzatore proposto dal Sindaco. Il PD capitolino si è dichiarato contrario al piano rifiuti di Zingaretti definito dall’assessore Alfonsi in Aula Giulio Cesare obsoleto e superato. Speriamo che come al solito non siano i cittadini romani a pagare la litigiosità di una maggioranza divisa su tutto, a partire dalla gestione dei rifiuti.

Così, in una nota congiunta, i gruppi consiliari di FdI, Lega e Udc in Assemblea Capitolina.