Riceviamo e pubblichiamo – Roma, rifiuti, per Quarzo la proposta di Gualtieri è sorpassata

“Il sindaco di Roma propone per Roma il termovalorizzatore senza tenere conto del fatto che questa tecnologia è ormai obsoleta e superata. Gualtieri evidentemente ignora l’esistenza di gassificatori e dissociatori molecolari al plasma, impianti industriali di nuova generazione già molto diffusi in USA e Asia. Rispetto ai termovalorizzatori, questi producono quantità maggiori di gas, metano, energia elettrica e idrogeno e, al contrario, generano zero materiale da discarica e zero emissioni in acqua e in atmosfera. Invito il Sindaco e l’AMA a scegliere grandi partner pubblici (Eni e Acea) o privati e a cambiare rotta per portare davvero Roma nel futuro” è quanto dichiara in una nota Giovanni Quarzo Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Roma a margine del consiglio straordinario sui rifiuti.