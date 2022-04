Istituto tecnologico paritario “Salvo D’Acquisto”

Il terzo incontro del progetto ‘Rischi della rete, lettura e costruire un futuro sostenibile attraverso le scelte consapevoli’ di giovedì 21 aprile 2022 è incentrato su come impostare una sana alimentazione a base vegetale, salutare e sostenibile per tutte le fasi evolutive e gli stili di vita. Nel dettaglio, nell’incontro, che vedrà la partecipazione di due specialisti del settore come relatori, si entrerà nel merito di com’è strutturata l’alimentazione vegetale. Vedremo come l’alimentazione vegetale si può coniugare con lo sport e come massimizzarne i nutrienti anche per le attività ad alta intensità e atleti a livello agonistico, ottenendo elevate prestazioni.

La dirigente scolastica professoressa Lucia Dutto

Giovanni Furgiuele associazione culturale L’agone Nuovo

Ospiti:

Dott.ssa Agnese Cascapera, biologa nutrizionista specializzata in alimentazione vegetale;

Maurizio Falasconi, Personal Trainer, allenatore e preparatore atletico FIGC, docente, formatore, relatore, membro della Sport Science Academy, coordinatore nazionale del comitato sportivo AssoVegan e member Corpo Vegano.

Moderano Arianna Fraccon ed Eleonora Sola di Disobbedienza Animale