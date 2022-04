XV Municipio, torna (dopo due anni) Floracult

“Torna, dopo due anni di stop, la più grande mostra mercato florivivaistica tra le più grandi della Regione Lazio vanto per il nostro territorio. Alla sua 11° edizione e dopo un lungo periodo di pandemia che ne ha impedito l’organizzazione, quest’anno finalmente potremo partecipare di nuovo a Floracult che si terrà come sempre a La Storta, ai Casali del Pino.

Con il patrocinio del Municipio XV, l’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema della “Memoria e Innovazione”, un’esposizione per ricordare come il mondo vegetale conservi e protegga una memoria antica dalla quale nascono tradizioni, culture e innovazione.

Tre giorni, da sabato 23 a lunedì 25 aprile, immersi nel Parco di Veio, con un programma ricco di presentazioni, incontri, laboratori e installazioni per approfondire anche l’aspetto dei progetti e delle tecnologie innovative legate alla sostenibilità, tema a noi caro e oggi quanto mai attuale e urgente.

Ringrazio Ilaria Venturini Fendi, promotrice e organizzatrice dell’evento, e da sempre vicina al nostro territorio, per dare ancora una volta a questa parte della città un’altra occasione di valorizzazione e sviluppo e per la cura e l’attenzione con cui ormai da anni si dedica alla tutela e alla crescita di una porzione del nostro territorio, i Casali del Pino”.

Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati.