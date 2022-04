Pasqua è la festa della speranza di una rinascita che tutti coltiviamo.

Tuttavia quando vengono uccisi donne e bambini, in guerra o in mare, nell’indifferenza e incuria, a prescindere dalla ragione accampata, non esiste mai una ragione valida per uccidere il prossimo, questa speranza si affievolisce e sfuma nella tristezza.

Auguriamo a tutti di mantenere la forza di festeggiare comunque e mantenere questa speranza che per fortuna viene aiutata osservando il sole che brilla ancora, godendo del profumo di un fiore che sboccia e soprattutto ascoltando la voce di chi ci ama e accarezzando il volto di chi amiamo.

Buona Pasqua.