Settemila bar chiusi, complice la pandemia

Quasi settemila bar hanno chiuso i battenti causa Covid negli ultimi due anni. L’inquietante e drammatica istantanea, scattata da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese, mostra come dei 169.839 bar esistenti a fine 2019, ne sono rimasti 162.964 a fine 2021, vale a dire 6.875 in meno (-4,05%). Una riduzione drastica, che ha colpito prima di tutto il Lazio, dove i bar sono diminuiti del 10,09% pari a 1.860 strutture in meno. A seguire la Valle d’Aosta, che segna una variazione percentuale del -9,7% e un calo numerico di 51 bar.