Pos bloccati, Italia in panne

Tutto è cominciato col confronto fra commercianti, non funzionava all’uno, poi all’altro, poi all’altro ancora. I pagamenti Pos e bancomat oggi sono bloccati in tutta Italia, tanti gli italiani costretti lasciare la spesa nei carrelli dei supermercati. Il blackout è a livello nazionale, tra le banche “colpite” Unicredit, Intesa San Paolo, Poste Italiane e BNL. I numeri verdi risultano staccati, i tecnici dei sistemi bancari sono a lavoro per riuscire a individuare e a risolvere il problema che sta causando grossi disagi. Non è dato sapere, per ora, se si tratta di un collasso più o meno “pilotato”. E a dire che a breve le multe saranno salatissime, per i commercianti che non hanno il Pos…

Emiliano Leonardi