Regione Lazio e Gea presentano il servizio nido

La cooperativa sociale Gea organizza il convegno di presentazione degli asili nido Gea “Applicazione della nuova legge regionale n°7/2020″ – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia – Un’esperienza concreta”, che si terrà il prossimo 15 aprile alle 17,30 presso allo spazio attivo Lazio innova (via Faul, Viterbo) con il patrocinio della Regione Lazio e l’intervento dell’Assessora Regionale alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli.

Ad oggi, la Cooperativa gestisce nove asili nido comunali nel territorio di Viterbo, Roma e Rieti, un numero cresciuto negli anni contestualmente all’esperienza e alle specializzazioni di Gea nel settore.

Un evento che metterà in luce l’esperienza della Cooperativa Gea nella gestione del servizio nido, che riflette in termini concreti la direttiva regionale in materia ed i suoi capisaldi, come l’inclusione dei bambini con disabilità, la continuità educativa, la prevenzione e la rete territoriale. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente anche il nuovo logo del servizio, che rappresenta la mission del progetto educativo Gea.

“La mission del servizio nido ha abbracciato sin da subito le linee guida regionali sulla prima infanzia, traducendole in esperienza concreta sul territorio – ha affermato la Presidente della Cooperativa Sociale Gea, Alessandra Senzacqua. Tra queste, l’inclusione dei bambini con disabilità è diventata parte integrante del nostro progetto educativo, nel quale abbiamo fatto confluire le esperienze e le competenze maturate nel settore, come la neuropsicomotricità, gli interventi assistiti con animali, l’orto didattico. Si tratta di attività portate avanti da personale formato, che non vengono confinate alla disabilità ma sono estese a tutti i bambini, perché tutti possano trarne beneficio”.

Interverranno professionisti del mondo educativo e sanitario legato all’infanzia, con i quali verranno affrontati temi come la disabilità, i progetti di inclusione ed i bisogni del territorio. Ad aprire il convegno sarà la Presidente della Cooperativa Sociale Gea, Alessandra Senzacqua, ed interverranno l’Assessora Regionale alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli; l’Assistente Sociale del servizio di Neuropsichiatria Infantile della Asl di Viterbo, Dott.ssa Linda Morini; la Responsabile dell’asilo nido comunale “Il Nido a Colori” di Viterbo gestito da Gea, Ester Veruschi; il medico pediatra degli asili nido comunali di Viterbo, Dott. Massimo Palumbo; la Responsabile di Attività Assistite con Animali in IAA, Debora Valentini.