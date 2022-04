Alessia Pieretti sostiene la campagna di sensibilizzazione del IX Municipio

“Sosteniamo la campagna di sensibilizzazione del IX Municipio di Roma, promossa dal Centro Antartide di Bologna insieme ai Sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cils e Uilp Uil, che pone al centro delle attività i temi della viabilità in città, del verde urbano, svolgendo un’azione di sensibilizzazione per la tutela degli utenti vulnerabili della strada ed in particolare per le persone anziane.

In rappresentanza del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, sensibile a queste tematiche, abbiamo voluto supportare questa iniziativa che per questa edizione si è arricchita con attività di formazione ed informazione nei confronti degli over 65, dei pedoni e di tutti gli utenti della strada. L’intento è quello di rendere le Città più sane e vivibili per tutte le generazioni, creando nuovi spazi, luoghi d’incontro e aree pedonali e di socializzazione. Ringrazio la Presidente del IX Municipio Teresa Maria di Salvo per aver coinvolto il nostro Ente metropolitano partecipando alla messa a dimora di un cospicuo numero di piante di Via Campanile e la collocazione di alcune panchine per rendere ancora più fruibili e sicuri gli spazi pubblici verdi”.

Alessia Pieretti, Consigliera Delegata CMRC