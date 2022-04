“Porta un gioco e regala un sorriso”, iniziativa pro Ucraina dei Cerveteri Runner

Il mondo dell’atletica della G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci ancora in azione in favore della popolazione dell’Ucraina al centro del conflitto.

Si chiama “Porta un giocattolo regala un sorriso” la nuova iniziativa che la Ricci ha promosso insieme alla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera del Lazio.

Chiunque voglia dare il proprio sostegno a questo progetto, può recarsi al Campo Sportivo Enrico Galli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 e donare un gioco, che poi la FIDAL provvederà a far recapitare ai bambini fuggiti dalle terre oggetto della guerra.

Un progetto che si affianca a quello che la stessa Loredana aveva avviato nei primissimi giorni di emergenza, durante i quali aveva raccolto, grazie alla generosità dei tantissimi iscritti alla sua realtà di atletica, tantissimi generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e per la cura del corpo.

“Loredana Ricci è in continuo movimento – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci nel complimentarsi con l’iniziativa – infatti non solo raccoglie grandissimi successi in ambito sportivo, primeggiando sulle piste di atletica di tutto il Lazio e di tutta Italia, ma si dimostra essere una risorsa fondamentale nell’ambito del sociale e della solidarietà. Da tempo infatti affianca la nostra Protezione Civile nelle iniziative di raccolta di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà e non fa mai mancare il proprio sostegno e supporto nelle politiche di formazione e crescita giovanile”.