A Roma il XXII Congresso nazionale dell’Unione Segretari comunali e provinciali

“Siamo felici di ospitare a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma, il XXII Congresso nazionale dell’Unione Segretari comunali e provinciali. Una tre giorni di confronto per eleggere la nuova squadra di governo che guiderà la segreteria nazionale di questa importante categoria che è custode delle norme che regolano i nostri Enti. L’Unione dei Segretari, sindacato maggiormente rappresentativo della categoria, avrà la possibilità in questi giorni di lavoro di programmare il suo futuro, elaborando tesi che accoglieremo con interesse e attenzione anche alla luce di eventuali riforme che interesseranno l’ordinamento degli Enti Locali, dei quali anche i Segretari Generali sono parte attiva. A questa categoria va il nostro sostegno e soprattutto continuare a collaborare assieme, per garantire trasparenza e programmazione e per realizzare politiche che assicurino maggiori servizi e risposte concrete ai cittadini che amministriamo”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma