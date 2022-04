Teatri, cinema e librerie, un progetto griffato Regione

Investiti tre milioni di euro con investimenti a fondo perduto

Nel foyer del Teatro Quirino è stato presentato il bando a sostegno di teatri, cinema e librerie, un progetto importante che rispecchia le idee, i progetti e le proposte che la Regione Lazio sta mettendo in campo per supportare i polmoni culturali per la ripartenza.

Un bando che, come hanno ribadito l’assessore Paolo Orneli e il presidente Nicola Zingaretti rappresenta un’idea di futuro: la Regione Lazio investe tre milioni di euro con contributi a fondo perduto fino a centomila euro ampliando le spese ammissibili rispetto all’edizione precedente, interventi di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di teatri, cinema e librerie con aiuti fino al settanta per cento del totale dei costi del progetto.

Possono partecipare proprietari o gestori di teatri, sale cinematografiche o librerie indipendenti del Lazio in forma di micro, piccole e medie imprese.

La domanda si presenta dalle 12 del 21 aprile fino alle 18 del 21 giugno 2022 sul sito di LazioInnova .

Tutte le info utili sul bando sono disponibili all’indirizzo http://www.lazioinnova.it/bandi-post/programma-fesr-lazio-2021-2027-sostegno-agli-investimenti-teatri-sale-cinematografiche-librerie/?fbclid=IwAR2uucyZihKeB8chpYRk-fBCNW0eonJK44vdKjZc7_FdPPLtRedwNCs2ZeY

Il provvedimento si aggiunge a quello della riduzione della maggiorazione dell’IRAP a favore del settore che sarà rinnovato anche per il 2022, per favorire il rilancio di luoghi che raccontano la cultura.