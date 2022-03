Trevignano, concessione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli

Sono avviate le procedure per individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione della Regione Lazio con DGR n. 409 del 25 giugno 2021.

Il bando è pubblicato nella forma del bando aperto (senza termine di scadenza per la partecipazione), al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse regionali.

Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle cause meglio specificate nell’avviso pubblico.