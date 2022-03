In tv si parla di crisi ucraina

Tre fronti per otto portacolori griffati Omega, un weekend che si preannuncia caratterizzato da un alto tasso di adrenalina e da importanti obiettivi da centrare.

Crisi in Ucraina, parla a “Luce Nuova sui fatti”, per la 26° puntata, l’ex Generale di corpo d’armata e Sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi. La crisi ucraina, entrata nel secondo mese di guerra, sarà esaminata da Domenico Rossi, una vita intera dedicata al mondo militare sul campo e quindi in Parlamento. Un’intervista esclusiva per un ospite, il Gen. Rossi, chiamato nelle trasmissioni di reti nazionali per commentare i fatti della guerra russo-ucraina in qualità di esperto.

Subito dopo sarà ospite di Tele Lazio Nord, per capire com’è stato il suo ritorno da Leopoli,

Valerija, la mamma ucraina con due neonati di 9 mesi fuggita per la guerra e con il compagno al fronte.

Nel corso della ricca puntata di giovedì 31 marzo sentiremo anche Egidio Gubbiotto, segretario nazionale Sanità di Confael, sui perché del sit-in dei giorni scorsi di protesta contro la Asl di Viterbo. Insieme a lui torna la rubrica “Unesco, Civita di Bagnoregio: passo dopo pas-so” a cura del sindaco di Bagnoregio Luca Profili, che ci aggiornerà sull’iter che sta seguendo il sito della Tuscia, unico in Italia, per diventare patrimonio mondiale dell’umanità.

Condurrà la puntata Gaetano Alaimo con l’opinionista fisso Stefano Stefanini.

Dopo un breve approfondimento con Arianna Cigni, in collegamento, delle nuove norme che aboliscono il greenpass e permettono un parziale ritorno alla normalità, saranno ospiti in studio il presidente dell’associazione Juppiter Salvatore Regoli e il vicesindaco di Montalto di Castro Lu-ca Benni per parlare del progetto di sensibilizzazione sull’ambiente “La crisi è l’occasione”, fatto in collaborazione tra i due enti.

Ampia la pagina sportiva. In studio, per parlare del consuntivo della “Francigena Trail – 100° km Est Est Est” ci saranno Arcangelo Cipolloni e Gianluca Di Marco dell’Atletica Montefiascone, organizzatore dell’evento e il consigliere comunale di Montefiascone Michele Sances. Sandro Zucchi, presidente dell’Aci di Viterbo, sarà questa volta in studio e parlerà della 25° edizione della cronoscalata Lago-Montefiascone che si terrà a giugno.

Per il calcio regionale parleremo del Civitavecchia calcio con il presidente Patrizio Presutti ed il Direttore sportivo Daniel D’Aponte del Civitavecchia calcio.

Parte, questa puntata, inoltre, la nuova rubrica tematica “Viaggi astrali” a cura di Mariateresa Rotola. L’appuntamento è per giovedì 31 marzo alle 21 (ed in replica venerdì 1 aprile alle 14.30) per la 25° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della trasmissione