Libri, “Icaro, il volo su Roma”, la presentazione il 5 aprile

Si terrà martedì 5 aprile, alle ore 18, nella Sala Rossa del Complesso Natatorio del Foro Italico di Roma, la presentazione del libro “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli), il romanzo di Giovanni Grasso incentrato alla figura di Lauro de Bosis.

L’appuntamento, organizzato dal Comitato Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo e dal Panathlon International Club di Roma, con il patrocinio del Coni e di Sport e Salute, intende celebrare la figura dello scrittore, poeta e artista olimpico Lauro de Bosis.

All’incontro interverranno, tra gli altri, il presidente di Ansmes Roma, Antonello Assogna, il presidente del Panathlon Club di Roma, Walter Borghino e l’autore del libro, Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per accedere alla Sala Rossa del Complesso Natatorio del Foro Italico (Largo Lauro de Bosis, 1) è necessario prenotarsi scrivendo una mail a roma@ansmes.it

Roma, 1928. Ruth Draper, attrice newyorkese, è una donna colta, indipendente, schiva. Si è votata al teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle lusinghe dell’amore. Fino a quando, nella Città Eterna per una tournée, non incontra il giovane e fascinoso Lauro de Bosis. Dandy per eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per scelta, aviatore per necessità, Lauro è un visionario ma è anche un uomo coraggioso capace di passare all’azione: con due amici, infatti, ha fondato un’organizzazione segreta che diffonde messaggi clandestini di propaganda contro il regime. Tra il giovanissimo Lauro e la matura Ruth, nonostante diciassette anni di differenza, scoppia un amore travolgente e tragico, che si cementa nella lotta al fascismo. Sullo sfondo, l’Italietta del regime, ma anche l’inquieto mondo dell’antifascismo in esilio, tra Parigi, Londra e Bruxelles e l’America divisa tra i fremiti del jazz, la cappa del Proibizionismo e la Grande depressione. Dopo Il caso Kaufmann, Giovanni Grasso torna a mescolare storia e invenzione, ricostruendo nei dettagli l’epopea e il ricco mondo di relazioni di un eroe dimenticato che fece tremare la dittatura: la sera del 2 ottobre 1931, a bordo di un piccolo monoplano, Lauro de Bosis sorvolò Roma, beffando clamorosamente il regime, prima di scomparire nel Tirreno al termine di un volo fatale compiuto in nome della libertà.

Giovanni Grasso (Roma, 1962) è giornalista parlamentare e saggista. Tra le sue pubblicazioni le biografie di Oscar Luigi Scalfaro e di Piersanti Mattarella e i Carteggi Sturzo-Rosselli e Sturzo-Salvemini. È autore di numerosi documentari televisivi di carattere storico, trasmessi dalla Rai. Dal 2015 riveste l’incarico di consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione.