Aeronautica militare, Sanna: “Onore, stima e affetto per un secolo di storia”

La Città metropolitana di Roma ha partecipato alle celebrazioni del 99° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare con la presenza del Gonfalone istituzionale.

“La stima e l’affetto che nutriamo per questa Forza Armata ed il profondo rispetto di cui gode da parte del popolo italiano sono molto grandi. La gratitudine che abbiamo espressa in questa cerimonia, che è il preludio dei festeggiamenti che seguiranno per il centenario, è dovuta alla storia dell’Aeronautica, Arma dotata di grande professionalità e altamente specializzata, che ha dimostrato nei suoi quasi cento anni di storia sempre più capacità strategiche. È stata e sarà fondamentale in un contesto geopolitico che è mutato nel tempo e soprattutto in questo momento critico di incertezza internazionale, svolgendo un compito assai difficile e delicato. Un patrimonio di tradizione e futuro al quale ci rivolgiamo con stima e profonda gratitudine”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma