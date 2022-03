Frascati è “gialla” con l’endometriosi

La manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria del Consigliere regionale del Lazio Michela Califano, prima firmataria della proposta di legge sull’Endometriosi 4.0

Si tinge idealmente di “giallo” la Sala degli Specchi del Comune di Frascati, città dei Castelli Romani alle porte di Roma, un centro nevralgico in continuo sviluppo, polo della scienza e del Made in Italy con un’ottima produzione di vino che proviene da un territorio ricco di storia con una comunità che tesse buoni valori e aspira al benessere dei suoi abitanti.

È in questo contesto che il Comune di Frascati ospita questo venerdì 25 marzo 2022 alle ore 17:30 nella Sala degli Specchi del palazzo comunale, un evento dedicato all’Endometriosi. Un momento di confronto dedicato alle donne, promosso dalla Regione Lazio e organizzato dall’Associazione Sinfonia dal titolo “Endometraggio” , perché si pone quasi come un “corto” dal vivo che presenta una patologia che colpisce moltissime donne, fin da molto giovani, non appena ha inizio il loro periodo di fertilità.

“Il Comune di Frascati sceglie la via della prevenzione – dichiarano la sindaca Francesca Sbardella e la consigliera con delega alle Pari Opportunità Paola Gizzi– e lo fa accogliendo una manifestazione che servirà a far conoscere la patologia, capire come orientarsi e anche ad omaggiare tutte le donne della buona musica a loro dedicata”.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del Consigliere regionale del Lazio On. Michela Califano, prima firmataria della proposta di legge sull’Endometriosi 4.0 e del Professor Fiorenzo De Cicco Nardone, ginecologo chirurgo, esperto nella patologia.

“È assolutamente necessario – dichiara Michela Califano – far sapere alle donne che soffrono di endometriosi che non sono da sole. Noi istituzioni abbiamo il dovere di accompagnarle in un percorso di cura e assistenza cercando di alleviare quanto più possibile il loro disagio che può e deve risolversi nel migliore dei modi. Fare prevenzione e parlare di Endometriosi è fondamentale e la proposta di legge Endometriosi 4.0, che ci auguriamo venga approvata in estate, è lo strumento concreto che ci permetterà di colmare un grande vuoto e una grande mancanza nei confronti delle tantissime donne che soffrono di questa patologia”.

Nella seconda parte dell’evento ci sarà una suggestiva performance live denominata “Pop in rosa”, a cura di un quartetto guidato dalla cantante romana Sara Provitali. La formazione, Sara Provitali alla voce, Tony Rose al piano, Alessandro De Vita alla chitarra e Fabio Sipone alla batteria omaggerà le donne con un repertorio tutto pop dedicato al mondo femminile.