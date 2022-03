Ariccia, è possibile acquistare il biglietto di ingresso a Palazzo Chigi online

Da oggi è possibile acquistare un biglietto di ingresso per il Complesso di Palazzo Chigi in Ariccia online. Il Comune di Ariccia ha infatti siglato un accordo con la TicketOne, la prima società in Italia di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico per eventi di musica, spettacolo, sport e cultura. TicketOne è leader in Italia nel proprio settore con diversi milioni di biglietti commercializzati attraverso la propria piattaforma multicanale. Tra i suoi clienti si contano nella musica tutti i più importanti promoter, nello sport la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Rugby, 23 squadre di calcio tra serie A, B e LegaPro e gli autodromi dove ogni anno si svolgono le gare italiane di Formula 1, MotoGP e Superbike. E poi ancora i più noti teatri di tradizione o di intrattenimento, musical, cabaret, family show, festival estivi teatrali ed operistici, oltre che mostre e circuiti museali. Sarà comunque sempre possibile acquistare il titolo d’ingresso presso la biglietteria del Palazzo.

Esprime soddisfazione Anna Lory Di Felice, consigliere comunale di Ariccia delegato a Palazzo Chigi ( qua nella foto con il primo biglietto acquistato online), che ha fortemente voluto l’istituzione del servizio: “Con questo accordo, il Complesso di Palazzo Chigi entra in una piattaforma di comunicazione di livello internazionale. Tutti coloro che saranno interessati a visitare il nostro gioiello cittadino potranno acquistare comodamente il biglietto online, comodamente”.