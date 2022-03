Bracciano, faccia a faccia amministrazione-associazioni

Si è svolto nella giornata di ieri il secondo incontro tra l’Amministrazione comunale di Bracciano e le associazioni del territorio per organizzare e coordinare l’accoglienza e l’ospitalità alle persone ucraine denominato “Cantiere di Pace”. Grande disponibilità dimostrata da tutti a mettersi a disposizione sulle esigenze necessarie alla prima accoglienza. Piena disponibilità anche del nuovo Commissariato di Ladispoli sia per tutte le formalità amministrative che di sicurezza. L’amministrazione, mettendo in campo i servizi sociali del territorio, ha proposto un coordinamento delle associazioni di protezione civile per la logistica. Da numerose proposte emerse, i presenti ritengono di distribuire le associazioni e singoli volontari in gruppi omogenei, pronti per dare la massima operatività e sistemazione.



“Ogni guerra è una guerra contro l’umanità. Non solo tutta l’amministrazione è vicina alle vittime del conflitto russo-ucraino, ma tanti cittadini e associazioni si stanno attivando per i profughi presenti sul nostro territorio. Insieme possiamo, almeno nella nostra comunità, seminare Pace cercando di aiutare le vittime nella concretezza e chiedere a gran voce che tacciano le armi ” ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Massimo Guitarrini.