Ariccia, al via la campagna di informazione per… migliorare la vita

L’iniziativa è finanziata dalla Città metropolitana di Roma Capitale con fondi della Regione Lazio.

Ha preso il via ad Ariccia, con la distribuzione casa per casa a tutti i cittadini di un’apposita guida e con l’affissione di specifici manifesti, la campagna di informazione per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, finanziata dalla Città metropolitana di Roma Capitale con fondi della Regione Lazio. All’interno della brochure è possibile trovare: i consigli utili per differenziare al meglio, l’importanza del riuso e del riciclo e un riciclabolario. Non mancano poi le regole del compost, giochi per i più piccoli e i contatti per info e segnalazioni. Nella guida, stampata in 8 mila copie, c’è anche spazio per una lettera/appello indirizzata dall’Amministrazione Comunale ai cittadini di Ariccia.

“Ogni giorno ad Ariccia , sottolineano il sindaco Gianluca Staccoli e l’Assessore all’Ambiente Giorgio Leopardi – produciamo una quantità significativa di rifiuti che, se conferita in modo corretto attraverso la raccolta differenziata, può consentire la trasformazione dei rifiuti in risorse preziose. Da casa nostra infatti i rifiuti differenziati sono avviati agli impianti di separazione, trattamento e recupero dove vengono rilavorati per la creazione di nuovi prodotti. Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è quindi fondamentale per la tutela dell’ambiente e della nostra salute, senza dimenticare i vantaggi economici legati alla diminuzione del costo della Tari (Tariffa Rifiuti) derivati da una gestione virtuosa del processo. In questa pubblicazione, finanziata dalla Città metropolitana di Roma Capitale con fondi della Regione Lazio e realizzata in collaborazione con la TeknoService, la società che gestisce il servizio raccolta rifiuti ad Ariccia, troverete quindi tutte le indicazioni necessarie per differenziare in maniera efficace. Grazie anticipatamente per la Vostra collaborazione perché ad Ariccia la DIFFERENZiatA la facciamo noi. Tutti. Nessuno escluso”.