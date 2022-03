Anguillara, nuovi corsi di formazione a Spazio Porta del Parco

L’Officina Didattica di Spazio Porta del Parco ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione del II semestre.

Da aprile a giugno, tante le novità apportate nei lunghi percorsi di formazione, sia nel corpo docenti arricchitosi di nuovi grandi professionisti, sia nei moduli ancora più dettagliati e curati.

Corso di scrittura creativa gestito dalla Dott.ssa Alba Grazioli, rivolto ad aspiranti scrittori o autori esordienti. Partecipando a tutte le lezioni si potrà seguire un percorso formativo completo su come strutturare una storia, impiegando diverse risorse, stili e generi, ma sarà possibile anche frequentare i singoli moduli, a seconda dell’interesse. Ogni appuntamento sarà indipendente dagli altri e prevedrà una lezione frontale teorica e un laboratorio di scrittura per mettere a frutto le conoscenze apprese. Al termine di ogni modulo ci sarà l’occasione di leggere i racconti, confrontarsi con l’insegnante e ottenere consigli personalizzati.

Corso di Raja – hatha Yoga curato dalla tutor Giulia De Santis che con un lavoro profondo di posizioni, esercizi di respirazione e rilassamento, si vuole portare gradualmente la persona a sentirsi più lucida e con-centrata, sperimentando un maggior equilibrio, una maggiore presenza a se stessi e una maggiore stabilità e soddisfazione nella propria vita.

Corso di fotografia per ragazzi dai 9 ai 16 anni, diretto dalla fotografa Giosiana Giuliani, mira a stimolare i ragazzi a costruire un racconto di sé attraverso le immagini scattate nella quotidianità. Questo permetterà loro di descrivere, ognuno dal suo punto di vista, le proprie emozioni. Al termine del corso i ragazzi costruiranno un foto racconto tra le 5 e le 8 immagini. Le foto verranno stampate 18×15 e con queste sarà organizzata una mostra.

Corso di Fitoterapia: impariamo a far spesa nei prati gestito dalla naturopata Valentina Tanaglia, ha l’obiettivo di avvicinare neofiti al mondo vegetale, iniziando con l’imparare a riconoscere le piante selvatiche più comuni e famose, che vantano i più svariati impieghi da sempre; si prosegue nella loro conoscenza attraverso delle semplici preparazioni culinarie e le prime estrazioni erboristiche basiche (i macerati oleosi). Infine con l’impiego di questi ultimi all’interno delle preparazioni cosmetiche svolte insieme, con attenzione alle proprietà di queste piante nell’uso topico.

Corso di botanica guidato dalla Dott.ssa Sara Nigro, ha l’obiettivo di fornire le basi per il riconoscimento delle principali specie appartenenti alla flora vascolare del parco. In particolare, attraverso lo studio delle caratteristiche morfologiche e l’osservazione sul campo verranno forniti gli elementi fondamentali per l’identificazione delle diverse specie vegetali.

Corso di scacchi: nozioni strategiche e tattiche di base con i tutor Alessandro Boccardi e Antonello Mecalli e la collaborazione del Circolo scacchistico Alvise Zichichi di Ladispoli, si insegneranno le basi strategiche e le tattiche che riguardano il gioco degli scacchi e un’introduzione all’agonismo.

Corso di ceramica base per adulti principianti “Le forme della Natura” di Matilde Tibuzzi, designer. Verranno trattati gli approcci ad alcune tra le più antiche e conosciute tecniche di lavorazione dell’argilla e verranno applicate diverse soluzioni per creare manufatti e personalizzarli con i colori “engobbi”. Ogni allievo potrà sperimentare e creare sotto la guida dell’insegnante, sporcarsi le mani in un ambiente tranquillo e rilassante immerso nel verde, trovare un momento per sé e per imparare qualcosa di nuovo divertendosi. Alla fine del ciclo di lezioni tutti gli oggetti realizzati, vasi, contenitori, oggetti d’uso e decorativi resteranno di proprietà degli allievi che li hanno realizzati

Erica Trucchia