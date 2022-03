Governo, a proposito del taser alle forze dell’ordine

“Siamo estremamente soddisfatti del via libera del Governo alla dotazione dei taser alle forze dell’ordine a Roma e in altre 17 città. Garantire la sicurezza dei nostri uomini in divisa è, da sempre, uno dei nostri obiettivi. Se vogliamo combattere la criminalità e la delinquenza che, purtroppo come ci dicono i dati, sta diventando sempre più una piaga delle grandi città, allora dobbiamo mettere le nostre forze dell’ordine in condizione di poterlo fare in modo efficace e sicuro. Ringrazio il nostro segretario Matteo Salvini e il sottosegretario Nicola Molteni che si sono spesi per portare a casa questo risultato che rientra a pieno titolo tra i punti del programma di Governo della Lega”. Così, in una nota, Marco Pomarici membro del direttivo romano della Lega con delega alla sicurezza.