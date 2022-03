Bracciano, successo per l’evento “Storie di donne donne nella storia”

Si è svolto il 5 marzo l’evento organizzato dall’associazione Forum Clodii con il patrocinio del Comune di Bracciano, presso l’archivio storico comunale in piazza Mazzini a Bracciano, dal titolo “Donne d’armi e di governo: le gentildonne di ventura nel rinascimento italiano”. Si è trattata di una giornata dedicata alla donna, “Storie di donne donne nella storia” ormai giunta alla 3 edizione, nella quale sono intervenute Emanuela Viarengo, del Comune di Bracciano e Cinzia Caccia dell’Associazione Forum Clodii, il tutto introdotto dalla dottoressa Elisabetta Mori e caratterizzato dalla relatrice Anna Esposito, professoressa di Storia Medievale dell’Università La Sapienza.

Durante l’evento, dedicato al valore e alle forze delle donne, sono stati evidenziati alcuni fatti storici e personaggi particolari. In passato, tra il 400 e il 600 ci sono state delle donne guerriere, donne di potere, Cinzia Caccia ha evidenziato che per “donne guerriere” si intendono anche ogni donna, ogni bambina, che sono state importantissime nella storia dei propri ducati, quando piano piano si formavano le signorie e rinasceva la vita intorno ai castelli. L’incontro è stata una buona occasione per citate alcune figure femminili particolari. La professoressa Esposito infatti, ha iniziato dalla figura di Bartolomea Orsini, con la quale c’è un forte legame con il territorio, che nel 1496 durante l’assedio delle truppe di Alessandro VI, fu a capo della resistenza. Sono state inoltre citate Beatrice Sforza, Luchina Carmagnola, Lucrezia Borgia con la quale è stata ripercorsa una delle città più belle del rinascimento, Ferrara. Figure uniche, che in assenza di uomini in quel periodo impegnati nella conquista di territori per i propri ducati, hanno avuto ruoli importanti.

La professoressa Esposito ha anche evidenziato un aspetto particolare di queste donne, Caterina Sforza ad esempio indossava armature a cavallo da 60/70 kg.

L’evento ha riscontrato un grande successo per l’affluenza delle persone che hanno rappresentato per tutti non solo il valore dell’Associazione, ma anche la voglia di cultura oltre ad aver segnato in qualche modo l’inizio dei festeggiamenti per i 50 anni della Forum Clodii che culmineranno in più eventi e daranno il via il 9 aprile alle Scuderie Odescalchi.

Claudia Reale