Botteghe storiche, passato che non si dimentica

«Abbiamo approvato in Consiglio Regionale la proposta di legge di cui sono prima firmataria – spiega Marta Leonori, consigliera PD della Regione Lazio – per riconoscere e valorizzare le botteghe storiche: attività commerciali e artigianali, ristoranti, cinema, librerie, edicole che hanno scritto la storia delle nostre città. Punti di riferimento rilevanti per la storia e la cultura del nostro territorio. La legge vuole tutelare proprio i locali storici o di valore artistico e architettonico, ma anche botteghe d’arte e antichi mestieri che caratterizzano le strade, che le rendono uniche, che hanno scritto pagine importanti e che vediamo nei film, nelle guide, nelle immagini che portano in giro per il mondo le nostre città. Dopo mesi difficili, segniamo un punto per sostenere queste attività commerciali e artigianali storiche che rappresentano una parte fondamentale dell’identità delle economie locali».

«Devo ringraziare – ha poi aggiunto – le persone che in questi anni ho incontrato nel mio percorso, che mi hanno fatto conoscere piccoli presidi della storia in particolare di Roma. In particolare Leslie F. Capone, che pazientemente ha scritto e riscritto la legge con passione e competenza, DanielaValentini, che aveva presentato la legge in senato con la sua enorme determinazione, Paolo Orneli, che da assessore l’ha accompagnata e sostenuta, i commercianti e gli artigiani che quotidianamente portano avanti con coraggio la loro attività, oltre alle colleghe e ai colleghi che l’hanno sostenuta».

Oggi abbiamo avviato un importante passo di un lungo percorso che dobbiamo intraprendere per non disperdere questo patrimonio.