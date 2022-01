Cancellazione del volo aereo Roma Newark, risarcimento ai passeggeri

Da Roma dovevano raggiungere il New Jersey e quindi gli Stati Uniti d’America, ma ieri, mercoledì 19 gennaio, il volo Roma Newark è stato cancellato improvvisamente.

I passeggeri si trovavano all’aeroporto di Roma Fiumicino, ma il volo United Airlines UA41 non è partito per cause riconducibili, presumibilmente, alla compagnia aerea.

I viaggiatori, che hanno subito un forte disagio, però, potrebbero ottenere la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. L’analisi, effettuata dai tecnici di ItaliaRimborso, infatti, stabilisce che il volo non è stato cancellato per condizioni esterne alla United Airlines. Un disservizio, quindi, che potrebbe essere ripagato con una somma di 600 euro per passeggero, che decide di avviare il procedimento legale.