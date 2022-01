Lazio, la settimana in consiglio regionale

In seguito alla riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari dell’11 gennaio 2022, il presidente Marco Vincenzi ha aggiornato le sedute ordinarie del Consiglio regionale n. 104 e n. 106 a martedì 18 gennaio 2022.

La seduta ordinaria n. 104 è convocata alle ore 11 di martedì 18 gennaio, per completare l’esame delle mozioni già all’ordine del giorno e per discutere gli ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale n.320, presentati nel corso della seduta consiliare n. 107. I lavori proseguiranno fino alle ore 17 per riprendere il giorno successivo, mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 11.

Al termine della seduta n. 104, è previsto anche l’aggiornamento della seduta ordinaria n. 106, per iniziare l’esame dell’articolato della proposta di legge n. 267 (“Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche”), già illustrata in Aula dalla proponente Marta Leonori (Pd) nella seduta del primo dicembre 2021.