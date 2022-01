Elezioni suppletive, Collegio 1, Torquati punta su Cecilia D’Elia

“Fra due giorni saremo chiamati al voto per scegliere il nostro nuovo rappresentante del territorio in Parlamento. La scelta migliore per la nostra comunità e il nostro Municipio è certamente Cecilia D’Elia, candidata del centrosinistra nel collegio Roma 1 della Camera dei Deputati.

Portavoce della Conferenza Nazionale delle democratiche, ha sempre messo al centro del suo impegno i lavoratori, la promozione dei servizi a favore delle cittadine e dei cittadini e il consolidamento della rete antiviolenza e al fianco delle donne, caratterizzando in questo modo le proposte del Partito Democratico all’interno del PNRR. Sostegno all’occupazione femminile e alla maternità per il lavoro autonomo, parità salariale e certificazione della parità di genere nelle imprese, condivisione delle responsabilità e tutela delle relazioni libere dalla violenza, sono solo alcuni dei temi centrali del suo percorso politico e personale e proprio per questo intendiamo sostenerla per questo nuovo incarico. Con il voto di domenica prossima possiamo aggiungere un altro tassello democratico in vista delle elezioni del Presidente della Repubblica, andiamo a votare”. Così in una nota congiunta il Gruppo PD, Roma Futura, Sinistra Civica Ecologista e Lista Civica del Municipio XV