Tv, riparte “Luce nuova sui fatti”

Anno nuovo rubrica nuova. Riparte il 13 gennaio la seconda edizione di “Luce Nuova sui fatti” con la 14° puntata dedicata alla politica di cui daremo informazioni nei prossimi giorni. La principale novità della ripresa della trasmissione, condotta da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, sarà la rubrica giornalistica di approfondimento “Dai Municipi di Roma e dai Comuni della Tuscia”.

Si tratta di uno spazio che approfondirà i principali temi amministrativi e politici locali di Roma e della Tuscia mediante un confronto tra le due realtà che permetta da una parte di conoscere i territori, dall’altra di trovare le migliori soluzioni e proposte ai grandi temi di attualità.

Roma e la Tuscia sono due zone della Regione Lazio che si influenzano a vicenda. A livello regionale ci sono competenze come la gestione dei rifiuti che condizionano direttamente tutte le province laziali. Il trasferimento dei rifiuti da Roma a Viterbo, voluto dalla Regione Lazio, ha creato forti polemiche ed è il tipico esempio di come i grandi temi di territori limitrofi vadano analizzati congiuntamente e conoscendo le singole realtà territoriali.

“Dai Municipi di Roma e dai Comuni della Tuscia” cercherà di fare luce sulle problematiche dei territori di Roma e della Tuscia parlando con gli amministratori e con la gente: solo attraverso una conoscenza chiara e diretta dei fatti e del lavoro politico-amministrativo si potranno capire meglio le priorità, le emergenze e le modalità con cui vengono affrontati i grandi temi ed i problemi da parte di chi amministra gli enti locali più vicini ai cittadini.

“Luce Nuova sui fatti”, trasmissione di approfondimento tematico settimanale in onda ogni giovedì alle 21 su Tele Lazio Nord (Canali 94, 629 e 848 del Digitale Terrestre e sul 5629 di Sky) e in diretta streaming anche sulle pagine facebook di Luce Nuova sui fatti e Tele Lazio Nord, si specializza, quindi, per essere un riferimento del Lazio, in particolare del quadrante nord (Roma-Tuscia) nel giornalismo di approfondimento politico-amministrativo.