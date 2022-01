La stagione del Teatro Boni riprende con Emilio Celata

Dopo la pausa natalizia riparte la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretto da Sandro Nardi. E proprio Nardi è coautore e regista del primo spettacolo del 2022, una produzione dello stesso Boni in scena domenica 9 gennaio alle ore 17.30.

Lo spettacolo “Emilio Celata è Anna Karenina. Viaggio in un magone di prima classe” vede protagonista l’attore Emilio Celata, incastrato in un quadrato di luci, che dipinge il surrealismo ritmico dei tanti personaggi che girano intorno alla protagonista Anna Karenina. Una donna fuori di sé, caparbiamente presente a se stessa, ispirata al celebre personaggio del romanzo di Tolstoj.

La visionaria regia di Sandro Nardi crea atmosfere che tendono a mutare velocemente. I pochissimi oggetti in scena stupiscono lo spettatore quando si trasformano in figure che accompagnano l’attore quasi a non volerlo lasciare solo dentro la scena. Anna appare ritmicamente naïf e tremendamente vera e totalizzante. Il racconto è un insieme di impressioni che, in un saliscendi di vortici intrecciati di surrealismo e verismo, incarnano lo stile di scrittura di Emilio ed Elisa Celata e Sandro Nardi. Una narrazione non certo lineare, da cui comunque lo spettatore riuscirà a uscirne indenne, meravigliato e arricchito.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass richiesto dalle norme vigenti.