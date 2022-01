Scuola, open day al “Di Vittorio”

L’istituto “Di Vittorio” di Ladispoli apre le porte a tutti coloro che abbiano voglia di conoscerne l’ offerta formativa. L’ incontro sarà svolto in presenza (salvo nuove disposizioni governative dovute all’ attuale situazione epidemiologica). Sarà possibile partecipare nei giorni di sabato 15/01/2022 e domenica 23/01/2022 con orario 9.30 – 12.30. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito della scuola isisdivittorio.edu.it. scegliendo il giorno e l’orario. Nella sede centrale di Via De Begnac 6 verranno illustrate le caratteristiche degli indirizzi AFM(ragionieri) e CAT (geometri). Infatti, l’ ingresso agli alunni delle terze medie e alle famiglie sarà scaglionato in tre fasce orarie: 9.30-10.30; 10.30-11.30; 11.30 – 12.30 per un massimo di 18 persone ad ogni turno. Verrà data l’opportunità di prendere confidenza con i corsi CAT (geometri) ed AFM (ragionieri), visitando, aule, laboratori, spazi comuni e di incontrare degli studenti del Di Vittorio. Suddivisi in gruppi, i giovani visitatori parteciperanno attivamente alle varie attività laboratoriali proposte: laboratorio di fisica, laboratorio di informatica, laboratorio di lingue e laboratorio di disegno al computer. In quest’ ultima attività gli studenti delle scuole medie potranno svolgere una mini-lezione di disegno avendo come docente – tutor uno studente delle classi dei geometri. Genitori e studenti potranno interagire con i docenti delle materie di indirizzo e avere informazioni dettagliate sulle attività svolte nei corsi AFM e CAT.