Torquati: «Un patto col territorio e con la comunità»

Approvate con 16 voti favorevoli e 4 contrari, le linee programmatiche della Giunta Torquati, presentate al Consiglio municipale il 7 dicembre, a due mesi dalle elezioni amministrative. Il neopresidente esprime soddisfazione per il risultato: «Alle promesse ho sempre preferito l’impegno, il lavoro, la discussione sui temi reali, il confronto con la cittadinanza, e soprattutto le soluzioni concrete e definitive. Il nostro programma è tutto questo, è un patto con il nostro territorio e con la comunità». A cominciare dalla lotta alle disuguaglianze, con nuove politiche sociali, a sostegno delle famiglie, e la realizzazione di servizi in periferia, tra cui un poliambulatorio-casa della comunità a Cesano, la riattivazione dello “Studio XX” a Labaro, e del centro polivalente di via Sulbiate a Valle Muricana. In quanto alla viabilità, tra gli interventi citati, il prolungamento della metro C sull’asse della Cassia, l’apertura della stazione Vigna Clara, la chiusura dell’anello ferroviario e il prolungamento della Braccianese bis.

Riguardo alle opere di risanamento idraulico, hanno priorità assoluta l’apertura dell’impianto idrovoro di via Procaccini a Prima Porta e i lavori del Collettore alto della Farnesina, per contenere il rischio di allagamenti. In tema di rifiuti e ambiente la Giunta Torquati punta sull’estensione a largo raggio della raccolta differenziata “porta a porta” e sulla partecipazione attiva nel processo di bonifica della discarica abusiva in via del Baiardo, a Tor di Quinto. Inoltre, si vogliono valorizzare le realtà agricole già presenti sul territorio, favorendo la produzione e il consumo di prodotti biologici a “chilometri zero”. In merito alla scuola la Giunta si impegnerà a promuovere la riqualificazione energetica dei plessi scolastici e a riaprire i due plessi chiusi da troppo tempo: la scuola di Cesano e quella di Case e Campi a la Giustiniana. Mentre per sopperire alla carenza di asili nido, sarà necessario ripristinare i protocolli d’intesa con asili privati, calmierando i costi e verificando la qualità dell’offerta. Infine, la promozione dello sport e della cultura attraverso accordi con società sportive per l’accesso alle attività delle fasce svantaggiate e il patrocinio di eventi e festival sul territorio. «Non posso che ringraziare il Consiglio del Municipio Roma XV che ha approvato a larga maggioranza le linee programmatiche con addirittura due voti in più dei 16 previsti» ha dichiarato Torquati. «Abbiamo infatti accolto – ha poi aggiunto – nove suggerimenti di una parte dell’opposizione, in particolare del gruppo di Calenda, che ringrazio per il lavoro svolto sui contenuti. Il progetto dei prossimi cinque anni è un progetto ambizioso che cerca di unire la lotta alle disuguaglianze a una visione di futuro del nostro territorio, grazie alle nostre opportunità ambientali, senza dimenticare le difficoltà del rischio idraulico e il miglioramento della mobilità e della raccolta dei rifiuti. Ci aspetta un gran lavoro, che abbiamo l’entusiasmo di affrontare per cambiare il Municipio e contribuire a cambiare Roma».

Francesca Quarantini