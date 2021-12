Il calendario Barbanera da oggi anche in versione Braille con contenuti multimediali

Il calendario Barbanera da quest’anno esce anche in versione ottimizzata per non vedenti e ipovedenti, con scrittura Braille e contenuti multimediali tramite QR-code. Un’edizione speciale, nata in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps, che vuole entrare nelle case di tutti, ma proprio tutti, gli italiani nell’anno in cui ricorrono i 260 anni dello storico Almanacco, “Memoria del Mondo” Unesco dal 2015.

Maneggevole nel suo formato ridotto confezionato a spirale, piacevole e fruibile da tutta la famiglia, il calendario con stampa serigrafica in Braille ad alto rilievo mantiene i colori, lo stile grafico e i temi classici che da più di due secoli e mezzo contraddistinguono il Barbanera – con le curiosità e i preziosi consigli per la casa, l’orto e il giardino, il benessere e l’astrologia – ma si arricchisce di una scrittura tattile a rilievo con vernice trasparente e di QR-code che rimandano, inquadrati con uno smartphone, a contenuti audio e video che raccontano l’almanacco del giorno e tutti gli altri testi presenti. Un supporto particolarmente utile anche a coloro che sono affetti da cecità acquisita e che, contrariamente ai non vedenti dalla nascita, possono avere difficoltà ad imparare a leggere con il sistema Braille.

Oggi in Italia si contano circa quattrocentomila ciechi e un milione e mezzo di ipovedenti, dato quest’ultimo destinato ad aumentare proporzionalmente all’invecchiamento della popolazione. Anche a loro Barbanera vuole portare il suo augurio di felicità e il suo messaggio per uno stile di vita attento alla qualità della vita, alla natura e all’ambiente. E lo fa insieme a Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, impegnata a sensibilizzare la comunità e le istituzioni verso una progettualità sociale veramente inclusiva.

Il calendario Barbanera in Braille è acquistabile presso le sedi UICI o direttamente presso la casa editrice su prenotazione tramite telefono (0742 391177), email (marketing@barbanera.it ) o accedendo al sito www.barbanera.it nella sezione “Acquista le edizioni Barbanera”, 12 euro è il costo della singola copia.

Edito per la prima volta a Foligno nel 1762 e pubblicato dall’Editoriale Campi in circa tre milioni di copie annue, Barbanera continua ad essere amato e atteso ogni anno per la filosofia di vita che propone, improntata all’armonia tra uomo e natura, tra tradizione e attualità. D’altronde la voce Barbanera compare nei maggiori dizionari italiani come sinonimo di almanacco, lunario e calendario. Un’altra conferma della sua fama duratura e sempre attuale, testimonianza della sua capacità di evolversi restando sempre vicina al suo pubblico e alle sue esigenze nel corso degli anni.

