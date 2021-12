Covid, in Veneto il calcio si ferma per un mese

La pandemia torna ai livelli di contagio della scorsa stagione quando tutti i campionati erano già stati già sospesi.

Proprio per questo motivo dopo una lunga riunione il Comitato Regionale del Veneto ha deciso di posticipare le giornate dell’8 e 9, del 15 e 16, del 22 e 23 gennaio dei campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, compresa tutta l’attività giovanile regionale e provinciale.

Un mese di stop sia per la delicata situazione sanitaria sia per evitare di falsare i campionati con decine e decine di partite rinviate nella speranza che la campagna vaccinale con la terza dose migliori lo stato attuale. Cosa succederà per il Lazio visto che lo status dell’emergenza è molto simile.