Tarquinia, presepe vivente, a Santo Stefano il primo atto

Si riaccende la magia del presepe vivente di Tarquinia (VT). Il quartiere di San Martino il 26 dicembre, il 2 e il 6 gennaio 2022 si trasformerà nell’antica Betlemme con bellissime scenografie e i figuranti a dar vita a una delle rappresentazioni più suggestive del Lazio. Per il giorno dell’Epifania tornerà il fastoso corteo dei Re Magi, che percorrerà le vie del centro storico per raggiungere la Natività, rendendo ancora più spettacolare la manifestazione.

“Dopo due anni dall’ultima rievocazione, sarà una sorta di nuovo inizio – affermano i volontari dell’associazione Presepe Vivente Tarquinia -. Un momento di ripartenza per riappropriarci di un evento entrato nella tradizione natalizia della nostra città. L’organizzazione di questa edizione è impegnativa, per il rispetto delle regole sanitarie e di sicurezza dovute alla pandemia. I volontari stanno lavorando per curare i minimi dettagli e c’è un clima di grande collaborazione con le istituzioni e le altre realtà associative locali coinvolte nell’allestimento del presepe vivente”.

Il percorso partirà da via San Giacomo per accedere a Campo Cialdi, che farà da sfondo all’accampamento della legione romana, alle prigioni, al mulino ad acqua, ai pastori e ad alcune novità: la ricostruzione in pietra di un’antica casa e di un grande albero, sotto le cui fronde, si animerà una piccola scuola con il maestro intento a insegnare a scrivere su tavolette di cera ai bambini.

Si scenderà per vicolo Storto, dove s’incontreranno le botteghe degli antichi mestieri, il censore, le tessitrici e il profeta. Piazza della Tribuna ospiterà i rabbini e gli artisti e farà da cornice al mercato, all’albergo, alla conceria e alla tintoria. Falconieri e giocolieri con il fuoco si muoveranno nella medievale piazza San Martino, che accoglierà la corte di re Erode, la bottega del venditore di tappeti, l’armeria e il frantoio, mentre tra la torre e la chiesa di San Martino si respirerà l’atmosfera raccolta della natività.

Il 26 dicembre e il 2 gennaio 2022, il presepe vivente si svolgerà dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Il 6 gennaio, il corteo dei Re Magi partirà alle ore 16 dalla Barriera San Giusto.