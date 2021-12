Un italiano su 2 ha un amico che ha subito un furto durante le festività

Per 4 italiani su 10 è davvero probabile subire un furto in casa durante le festività. Almeno 1 loro conoscente su 2 è già stato derubato in questo periodo. 7 su 10, quindi, aumenteranno o hanno già aumentato le proprie misure di sicurezza in casa prima di partire.

In vista delle vacanze di Natale 2021, Verisure, multinazionale di allarmi monitorati per case e negozi, ha intervistato oltre 2500 italiani per sapere come si stanno preparando alle partenze natalizie[1].

Il 14% degli intervistati ha raccontato di aver subito, in passato, un furto in casa proprio durante un’assenza per le vacanze. 1 italiano su 2 ha almeno un amico, parente o conoscente che ha subito un’intrusione domestica durante le festività.

7 su 10 scelgono quindi di potenziare le misure di sicurezza domestiche in vista delle festività: il 39% le ha già aumentate a ridosso di precedenti vacanze, il 36% lo farà in occasione delle prossime.

Alla domanda: “cosa temi maggiormente quando ti assenti di casa per le festività?” al 1° posto, per il 44% degli intervistati, la paura più grande è subire un’intrusione in casa. Non si tratta di semplice timore: 4 su 10 ritengono anche sia davvero probabile possa accadere, il 6% in più rispetto l’anno scorso.

Complice probabilmente anche l’evoluzione della situazione Covid nell’ultimo anno che ha comportato un peggioramento della percezione di sicurezza da criminalità e delinquenza. Alla domanda, “Secondo te, la pandemia da Covid-19 ha influito sulla criminalità e delinquenza?” il consenso cresce dal 72% nel 2020 al 78% nel 2021. Tra le conseguenze della pandemia che gli italiani si aspettano nel breve futuro, l’incremento di furti in casa aumenta dal 30% al 34%.

Non solo un fatto di percezione: come visto, la paura di subire un’intrusione in casa trova fondamento in quanto vissuto in prima persona o attraverso passaparola perché il 48,3% degli italiani conosce almeno una persona che ha subito un furto durante le festività.

A completare il podio delle paure di sicurezza in vista delle partenze, ci sono il timore di lasciare il gas aperto (12%) e la paura che avvenga un corto circuito (10,7%), ovvero fattori alla base di un incendio domestico.

Per una minore percentuale, c’è anche il timore di ritrovarsi la propria casa occupata. Anzi, il 16% degli italiani pensa sia addirittura estremamente probabile!

7 italiani su 10 potenziano le misure di sicurezza prima di partire: il 39% lo ha già fatto in passato, il 36% lo farà in occasione delle prossime. Ma quali misure ritengono efficaci?

Per il 43% dei cittadini è l’allarme la misura di sicurezza più efficace, tanto che il 35% ne ha già uno e del restante 65% della popolazione, la metà lo installerà entro l’anno. Al 2° posto, le persone ritengono importanti in egual misura le grate alle finestre (14,5%) e le porte blindate (14,5%) mentre al 3° posto ci sono le telecamere di videosorveglianza (14%), in crescita di 4pp rispetto al 2020.

In particolar modo, secondo gli intervistati, l’allarme deve essere così composto:

Telecamere di videosorveglianza (67%)

Connessione ad una Centrale Operativa (47%)

Sensori perimetrali (46%)