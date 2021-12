Tidei (Iv): “Sospensione aumento pedaggi A24 e A24 buona scelta ma va adottata subito una soluzione definitiva”

“La decisione unilaterale di Strada dei Parchi di sospendere per sei mesi l’aumento del 34% dei pedaggi sulla A24 e A25 è una scelta apprezzabile e che accoglie parzialmente le sollecitazioni e le richieste pervenute dai sindaci e da tutti i territori.

Adesso è necessario che il Ministero delle Infrastrutture assuma immediatamente provvedimenti concreti e definitivi che consentano di dare prospettive certe ai cittadini che gravitano in quella ampia zona, utilizzando gli stanziamenti già pronti per la messa in sicurezza e la modernizzazione del tracciato.

La qualità della vita di migliaia di pendolari, la necessità di valorizzare e ripopolare i numerosi splendidi borghi di Lazio e Abruzzo interessati dalle due Autostrade, la pianificazione di un futuro certo per aziende e cittadini, rappresentano elementi imprescindibili e non più rinviabili. Il Governo è tutti gli altri attori ne prendano finalmente atto.”

Così in una nota la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei.