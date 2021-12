Traffico da bollino rosso il 26 e il 27 dicembre

I problemi del traffico arrivano a partire da oggi, domenica 26 dicembre. Dopo il pranzo di Santo Stefano, infatti, gran parte delle persone si rimetterà in viaggio per rientrare a casa anche in vista della giornata lavorativa di lunedì 27. Tante partenze ci saranno nelle ore pomeridiane e pre-serali: si prevedono situazioni da bollino rosso, che potrebbe anche trasformarsi in bollino nero. A questo si aggiungono anche delle previsioni meteorologiche non troppo positive, con pioggia forte al centro-nord. Infine, c’è la situazione del 27 dicembre che potrebbe portare il traffico sulle strade italiane soprattutto nelle prime ore del mattino.