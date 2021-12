Alle viste investimenti in ambito sanitario sul territorio Sabatino

Il 9 dicembre, nell’ex consorzio agrario di Anguillara Sabazia, è stato presentato il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nei distretti 3 e 4 dell’Asl Rm4. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli investimenti in ambito sanitario previsti nel nostro territorio, grazie alle risorse europee stanziate nel recovery fund. La presenza dell’assessore Alessio D’Amato, della direttrice della ASL Cristina Matranga, del Consigliere regionale Emiliano Minnucci, della consigliera di Italia Viva alla Regione Lazio, Marietta Tidei, del sindaco di Anguillara Antonio Pizzigallo e degli altri sindaci del territorio, ha consentito un utile confronto dal quale è scaturita una proposta che prevede la realizzazione di più presidi sanitari territoriali come case di comunità, ospedali di comunità e centri operativi territoriali (COT) che coordinano la presa in carico, da parte dell’Asl, dei pazienti “fragili”, intercettando i bisogni di cure e/o di assistenza, assicurando la continuità tra ospedale e territorio. Tali strutture sono destinate a rafforzare l’offerta sanitaria, sarà quindi necessario lo sforzo congiunto dei sindaci per la realizzazione del progetto che prevede il riutilizzo e l’adattamento di strutture preesistenti, la costruzione di nuove e l’aggiornamento tecnologico. «Fondamentale – ricorda l’assessore D’Amato – sarà il rispetto delle tempistiche per far sì che gli importanti investimenti previsti possano contribuire a sciogliere l’anacronistico blocco della sanità e consentire di conformarsi alle linee guida europee».

Davide Licastro