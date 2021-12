Talete SpA risponde alla “stampa tossica”

Nell’anno olimpico, nella stagione di un’Italia che vince titoli sportivi in quasi tutte le discipline, e a pochi giorni della nomina da parte del settimanale d’informazione politico-economica “The Economist” nei confronti del nostro Paese (“L’Italia è il Paese dell’anno”, nda), scopriamo la miserevole scelta di alcuni comunicatori locali di puntare su un nuovo sport, quello legato al tentare di screditare Enti o istituzioni. Forse perché fa più notizia (quindi più lettori e più like) l’uomo che morde il cane e non viceversa.

Nel merito della sinergia realizzata da Talete SpA con le università “La Sapienza” e UniTuscia”, è stata organizzata nel palazzo della Provincia, e “vissuta”, una conferenza stampa di presentazione del progetto cui era presente fra i relatori il professore ordinario Roberto Guercio, del Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale (DICEA) dell’ateneo romano, che ha illustrato i contenuti e lo scopo dell’accordo di collaborazione sottoscritto.

Non si comprendono il motivo e la necessità di sminuire iniziative di Talete SpA, come questa che è stata avviata puntando all’accrescimento professionale dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro e al miglioramento del servizio al territorio.

Ci auguriamo che possa nel prossimo futuro crearsi uno spirito collaborativo con gli organi di informazione.