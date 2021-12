Motociclisti delle Forze dell’Ordine per il Natale nell’ospedale dei Castelli

L’AMFO – Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine ha organizzato per domenica 19 dicembre 2021 un evento per Natale dedicato ai piccoli pazienti, i loro genitori e il personale medico del NOC Ospedale dei Castelli . All’iniziativa, inserita all’interno della manifestazione “Ariccia da Amare Christmas” prenderà parte anche il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli in compagnia di alcuni amministratori comunali.

“Come negli eventi degli anni scorsi – sottolinea il Presidente dell’Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine Roberto Cogoni- andremo a portare dei giocattoli a norma CE e dei dolciumi donando una mattinata di svago e intrattenimento con i clown, cani levrieri galgo, cani terranova da salvataggio in mare e tanto altro.

E’ nostra usanza coinvolgere le Forze dell’Ordine in divisa, Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Protezioni Civili, Polizie Locali e loro associazioni di appartenenti in congedo”.

Programma dell’evento:

Ore 8:30 – Raduno presso il bar del laghetto, al km.12+500 della via Ardeatina loc. Santuario Divino Amore. Colazione e organizzazione al trasferimento .

Ore 9:45 – Formate le colonne di mezzi ci sposteremo in direzione del NOC – Nuovo Ospedale dei Castelli Romani sulla Nettunense e del San Raffaele di Roma sulla Pisana.

Qui ci fermeremo sotto il reparto di pediatria di ogni struttura ospedaliera per salutare i bambini, i genitori ed il personale sanitario, ringraziandoli per tutto il loro impegno durante questo periodo di Covid.

All’Ospedale dei Castelli saremo nella zona “pet terapy”, dove entreremo con i nostri cani levrieri galgo, salvati dalla soppressione in Spagna, e i Terranova di salvataggio in mare, i clown, gli uomini e donne in divisa intratterranno i piccoli pazienti con i loro genitori e personale medico.

I motociclisti presenti all’evento consegneranno direttamente i giocattoli e i dolci ai bambini, il tutto sotto il controllo dei responsabili della struttura sanitaria osservando le attuali normative Covid19.

Terminato l’evento tutti i partecipanti si riuniranno e convergeranno nella tenuta della mistica dal Capitano Ultimo per consumare un pranzo, salutarsi e augurarsi le Buone Feste di Natale.