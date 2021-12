8 dicembre, al via il Natale lanuvino

Partono oggi, mercoledì 8 dicembre, gli eventi natalizi che danno il via al cartellone del “Natale Lanuvino 2021”. Anche quest’anno, infatti, la città Civitana ospita un programma denso di appuntamenti che accompagnerà la cittadinanza nell’arco di tutte le imminenti festività. Eventi culturali, musicali ed enogastronomici, appuntamenti per i bambini e per le loro famiglie saranno gli ingredienti che l’Amministrazione Comunale di Lanuvio ha pensato, in collaborazione con l’associazionismo del territorio, per animare la città dall’8 dicembre al 6 gennaio.

“Nonostante ci sia ancora preoccupazione e cautela per via del Covid-19, non abbiamo rinunciato, nel rispetto delle norme e della sicurezza, ad organizzare momenti di convivialità e spensieratezza che possano alleggerire lo spirito di tutti” ha voluto sottolineare l’Amministrazione “ci auguriamo che questo sia l’ultimo Natale che passeremo con il distanziamento sociale e le mascherine e in ogni caso ci é sembrato giusto non rinunciare alle tradizioni per ribadire lo slancio morale che la cultura puó e deve dare al tessuto sociale del nostro paese”.

Di seguito il programma completo degli eventi di “Natale Lanuvino 2021”:

Mercoledì 8 dicembre

16,00: Mercatino natalizio a cura dell’Associazione Primavera – Piazza Carlo Fontana

17,00: Vin brulé e cioccolato caldo per tutti e Animazione per bambini alla Casetta di Babbo Natale – Piazza Carlo Fontana

17,30: Accensione luci natalizie – Centro storico Lanuvio e Campoleone

Sabato 11 dicembre

18,30: Accensione albero di Natale – Campoleone

Dalle 15,30 alle 19,30: “Team Game”, giochi da tavolo per tutti! – Biblioteca Comunale “F.Dionisi” – Lanuvio

Domenica 12 dicembre

10,30: Inaugurazione “Natale in amicizia” Esposizione quadro di arte effimera ideato dall’Infanzia R.L.Montalcini e realizzato dalle classi V A e V B del plesso Falcone-Borsellino dell’I.C. Marianna Dionigi – Cantinone Piazza S. Maria Maggiore

10,30: Triangolare di minibasket “Un canestro sotto l’albero” a cura dell’UCB Basket – PalaGalieti Lanuvio

16,30: Presentazione del libro “Ci manda San Gennaro” di Francesco Pinto (HarperCollins) – Biblioteca Comunale “F.Dionisi” Lanuvio

Sabato 18 dicembre

10,00: Visita guidata del Museo Diffuso di Lanuvio

15,00: “VI Edizione Concerto di Natale dell’Amicizia… Dove comincia il sole” a cura dell’Associazione Aron – Piazza Santa Maria Maggiore

Domenica 19 dicembre

Dalle 10,00 alle 18,00: Manifestazione di Ginnastica Ritmica UISP – PalaGalieti Lanuvio

11,30: Brindisi natalizio Comitato Sambuco – Casale Fortini

Dalle 10,00 alle 12,00: Auguri di Natale in auto storica a cura del Circolo Latina Automoto Storiche – Parco della Rimembranza e Piazza Carlo Fontana

10,00: Scrivi la Letterina a Babbo Natale – Piazza Berlinguer

11,00: Saggio “E luce sia!” ASD Le Fanciulle Del Tempio – Piazza Berlinguer

12,00: Consegna Letterine e arrivo di Babbo Natale a cura del Vespa Club Lanuvio + AperiNatalizio – Piazza Berlinguer

Lunedì 20 dicembre

10,30: Spettacolo Musicale “Natale in continuità” a cura della Scuola M.Dionigi – Teatro Comunale “Don Bosco” Lanuvio

Mercoledì 22 dicembre

Dalle 15,30 alle 18,00: Manifestazione “A Natale tutti in pista 2021” a cura dell’Atletica Lanuvium ASD – Campo Sportivo “E.Martufi” Lanuvio

17,30: Balli del Corso di Danze Mediteranee a cura dell’Ass.Semplicemente Donne – Teatro Comunale “Don Bosco” Lanuvio

Martedì 28 dicembre

Dalle 15,00 alle 17,00: Torneo di Biglie, Bocce e Birilli a cura dell’Associazione Primavera – Piazza Vittime di Brescia

18,00: Spettacolo “Zibaldone” a cura della Compagnia Teatrale In Seme – Teatro Comunale “Don Bosco”

Domenica 2 gennaio

10,00: Visita guidata del Museo Diffuso di Lanuvio

17,30: Concerto di Solidarietà “Aspettando il Secondo Festival Lauri-Volpi” – Teatro Comunale “Don Bosco” Lanuvio

Martedì 4 gennaio

18,00 Spettacolo di cabaret a cura dell’Associazione Primavera – Teatro Comunale “Don Bosco” Lanuvio

Mercoledì 5 gennaio

16,30: Letture Animate “Tre Befane in Biblioteca” (bambini 4-8 anni) – Biblioteca Comunale “F.Dionisi”

Giovedì 6 gennaio

09,00: II Edizione Torneo di calcio per bambini “Giocando con la Befana” – Campo Sportivo “E.Martufi” Lanuvio

Dalle 10,00: Scacco alla Befana! a cura di ASD Scacchi in Tour – Centro storico

Dalle 10,00: “Presepe vivente a Civita Lavinia” a cura dell’A.C.Civita Folk – Centro storico

Dalle 10,30: “Arriva la Befana a Lanuvio!” a cura della Lanuvio Nuova Pro Loco – Piazza Carlo Fontana

Dalle 15,00: “Arriva la Befana a Campoleone!” a cura della Lanuvio Nuova Pro Loco – Piazza Berlinguer

17,30: S.Messa in Parrocchia, a seguire Corteo dei Re Magi dalla Parrocchia verso il Santuario. Al termine distribuzione delle calze della Befana a cura della Confraternita Maria S.S. Delle Grazie – Santuario Madonna delle Grazie