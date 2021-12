Lanuvio al via i controlli per le nuove disposizioni sul Green Pass

Con il cambio delle regole legate al Green Pass sono scattati a Lanuvio i controlli per verificare il rispetto delle nuove disposizioni . Al lavoro la Polizia locale e la Protezione civile di Lanuvio che al momento non hanno riscontrato criticità. “I controlli- sottolinea il Dirigente della Polizia Locale di Lanuvio, il dott. Sergio Ierace – riguardano in particolare il corretto utilizzo del Green e del Super Green Pass ove necessari e il monitoraggio anti- assembramento all’ingresso e all’uscita delle scuole, nelle aree di maggior affluenza, nei bar, nei ristoranti e in altri servizi pubblici.Inoltre, di concerto con l’Amministrazione Comunale, si sta procedendo alla distribuzione di dispositivi di protezione alla cittadinanza in forma gratuita”. Il Sindaco Luigi Galieti crede molto nella prevenzione e nei giusti

comportamenti: “Ritengo fondamentale – precisa-chiedere alla nostra Comunità una profonda consapevolezza e un condiviso senso di rispetto reciproco. E’ fondamentale non prendere sottogamba la situazione pandemica di queste settimane. Sono certo che l’attenzione e la collaborazione di tutti ci permetteranno di vivere le festività natalizie in un clima di serenità.”