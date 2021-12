Giornata mondiale del volontariato, i volontari WWF custodi di natura

La Giornata mondiale del volontariato è una ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno grazie alla risoluzione 40/212 dell’ONU del 17 dicembre 1985. Lo scopo della giornata è quello di riconoscere il lavoro, le capacità e il tempo che i volontari dedicano alle attività in tutto il mondo.

E tante sono le attività che quotidianamente interessano migliaia di persone in Italia nel campo di azione della tutela ambientale (mutamenti climatici, biodiversità, acqua, mare e coste, ciclo dei rifiuti, aree protette, educazione, comunicazione, vigilanza ecc…..)

Solo a Roma per il WWF negli ultimi tre mesi sono state centinaia le ore destinate all’organizzazione di iniziative ed eventi volti a sensibilizzare sul tema della biodiversità urbana piuttosto che sulla crisi climatica e il ruolo che le grandi città possono svolgere nel contenerne gli effetti già in atto.

A queste si sommano le attività presso le scuole, il recupero della fauna selvatica in difficoltà, l’elaborazione di segnalazioni e documenti per favorire il rispetto di aree di valore per la natura e i cittadini o ancora l’impegno a contrastare illeciti ambientali grazie al “lavoro” delle Guardie WWF.

“La Giornata Mondiale del Volontariato – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – è una buona occasione per ricordare tutti coloro che ogni giorno impegnano il proprio tempo per la tutela e la difesa dell’ambiente, per promuovere il valore della Natura e l’adozione di scelte sostenibili. Un impegno non sempre evidente ma grazie al quale sono tante oggi le aree strappate al degrado o al consumo di suolo e delle quali tutti i cittadini possono godere, grazie al quale animali che hanno visto a rischio la propria vita sono tornati a volare o correre liberi in Natura o per il quale oggi tanti ragazzi sono più consapevoli della bellezza che li circonda e di quanto essa sia importante per la nostra stessa sopravvivenza. Ringraziamo e ringrazieremo sempre Tutti coloro che operano per un prossimo talvolta in modo invisibile o silenzioso, autentici custodi di Natura.”