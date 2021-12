Vitorchiano, sempre aperte le iscrizioni al Gruppo comunale di Protezione Civile

Sono sempre aperte le iscrizioni al Gruppo comunale di Protezione Civile di Vitorchiano, fortemente voluto dall’amministrazione Grassotti e il cui regolamento è stato deliberato nel consiglio comunale del 24 dicembre 2016. In cinque anni di attività, il Gruppo, coordinato da Igor Picchi, ha conosciuto una costante crescita, distinguendosi in una serie di interventi a supporto della popolazione locale e non solo e operando in prima linea durante l’emergenza sanitaria non ancora conclusa. Consigliere delegato del Comune di Vitorchiano è Fabio Fanelli.

Possono anderire cittadini maggiorenni, che si impegnano a prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggio personale, nell’ambito delle attività di analisi del territorio, pianificazione, prevenzione, soccorso e assistenza alla popolazione in seguito a eventi calamitosi, supporto durante gli eventi a rilevante impatto locale, diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile tra la cittadinanza e nelle scuole.

Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità stesse, esclusivamente per fini di solidarietà. Riveste un ruolo fondamentale nella comunità in cui opera: diffonde la cultura di autoprotezione e accresce la resilienza del territorio facendo conoscere i Piani comunali di protezione civile o importanti campagne nazionali come “Io non rischio” (terremoti e alluvioni).

Gli interessati possono rivolgersi al Gruppo comunale inviando una mail al seguente indirizzo: protezionecivilevit orchiano@gmail.com.