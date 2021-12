Ariccia da Amare Christmas, cartellone… pieno di regali (da vivere)

Torna ad Ariccia l’iniziativa “Ariccia da Amare Christmas” e lo fa attraverso un ricco cartellone di eventi. A partire da domani, sabato 4 dicembre, fino a sabato 9 gennaio, la Città si animerà con appuntamenti culturali, musicali, teatrali, sociali in grado di regalare ai cittadini e agli ospiti momenti di svago e divertimento.Numerose le associazioni coinvolte nella kermesse ariccina che hanno dato l’opportunità all’Amministrazione Comunale di stilare un programma denso e variegato con proposte culturali per tutte le fasce di età e le aree di interesse.

“Le iniziative organizzate sono tutte di notevole fattura – ha commentato il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli. Ci troviamo di fronte ad eventi che valorizzano il nostro territorio, la nostra cultura e le nostre tradizioni. In un momento difficile come questo dovuto all’emergenza sanitaria, riuscire ad organizzare una rassegna come questa mi dà molta soddisfazione e speranza: vuol dire che nonostante le difficoltà oggettive esistono ancora realtà associative, culturali, musicali e sociali disposte a mettersi in gioco e a investire sul proprio territorio. Il mio ringraziamento – quindi – va a tutte le realtà che realizzeranno i singoli eventi, agli uffici comunali e alla mia Amministrazione. Un grazie di cuore va inoltre alle consigliere delegate Anita Luciano e Irene Falcone, che hanno speso tempo ed energie per portare a casa un programma ricco e articolato. Nell’augurare a tutti delle serene festività natalizie, rivolgo il mio invito ai turisti: venite ad Ariccia per godere delle sue bellezze e per condividere con la nostra Comunità le numerose e interessanti iniziative in programma”. Sulla stessa lunghezza d’onda la Consigliera Anita Luciano: “Esprimiamo grandissima soddisfazione – sottolinea la consigliera con delega ai rapporti istituzionali con le Associazioni del territorio , valorizzazione del marchio igp porchetta e Bandi Europei , e neo presidentessa dell’ Associazione Europea dei Viaggi di Goethe-Grand per l’ ottima riuscita del progetto “Ariccia da Amare Christmas” che vede protagoniste un gran numero di Associazioni del territorio . Ringrazio per la disponibilità tutte le Associazioni che hanno collaborato con impegno e dedizione alla realizzazione del contenitore culturale della nostra città’, a conferma del fatto che la città di Ariccia oggi rappresenti un presidio culturale ed artistico presente e culturalmente vivo nella provincia di Roma e nel Lazio. La kermesse culturale e artistica “ Ariccia da Amare” , nasce dall’ idea di creare sinergie trasversali tra le varie Associazioni del territorio, vanto e ricchezza della nostra Comunità offrendo eventi e spettacoli veramente di livello .

Riteniamo che la rinascita economica oltre che turistica del nostro territorio non possa prescindere da una rinascita culturale ed artistica della città ed Ariccia lo farà’ con un Natale all’ insegna dell’ arte , della cultura e delle tradizioni popolari oltre che con eventi dedicati a categorie fragili del territorio e socialmente impegnati” .

Un particolare ringraziamento – conclude la Luciano- va alla consigliera alla scuola Irene Falcone che ha condiviso con me dall’ inizio l’ intero progetto”.